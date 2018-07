الأسير محمد علان يتنسم الحرية

تنسم الأسير محمد علان في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، الحرية من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعدما أضرب عن الطعام 65 يوماً متتالية احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأفاد مراسلنا ان الأسير علان أُفرج عنه ليلاً من حاجز الطيبة العسكري غرب مدينة طولكرم وقد تسلمه الهلال الأحمر الذي أوصله إلى مستشفى ثابت ثابت في المدينة بالضفة الغربية المحتلة لإجراء الفحوصات الطبية.

وكانت سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير علان، في منتصف أيلول الماضي فور خروجه من مستشفى 'برزلاي' في مدينة عسقلان، رغم تلقيه عرضا بالإفراج عنه وعدم تجديد الاعتقال الإداري له، مقابل فك إضرابه، حيث كان يخضع للعلاج منذ نحو ثلاثة أشهر، عقب فك إضرابه عن الطعام، الذي استمر 64 يوما.أبو العجين

ويشار أن الأسير علان خاض إضرابا عن الطعام في السادس عشر من حزيران الماضي، وبعد تدهور وضعه الصحي، عرضت عليه نيابة الاحتلال العسكرية الإفراج عنه في الثالث من تشرين الثاني الجاري وعدم تجديد الاعتقال الإداري له، مقابل فك إضرابه.

يذكر أن الأسير علّان (30 عاماً)، من قرية عينابوس في محافظة نابلس، وهو محام، قد اعتقله في 16 تشرين الثاني 2014.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمد علان ولد بتاريخ 05/08/1984م؛ وهو أعزب من قرية عينابوس قضاء محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة؛ وهو محامي مزاول؛ وقد سبق أن اعتقل في سجون الاحتلال مرتين أمضى خلالهما ما يزيد عن ثلاث سنوات؛ واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 06/11/2014م؛ وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر؛ وتم تجديدها للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر ليعلن الأسير علان إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 17/06/2015م.

واعتبرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن معانقة محمد علان للحرية اليوم؛ لهو انتصار كبير يضاف لنضالات شعبنا المتواصلة ضد الاحتلال؛ وتأكيدا على صوابية نهج التحدي والصمود في مقاومة الاحتلال وكسر سياساته العنصرية والتعسفية في الاعتقال الإداري؛ حيث سار على خطى الشيخ المجاهد خضر عدنان مفجر معركة الاضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري؛ وانتزع حريته وأرغم دولة الاحتلال للانصياع لمطالبه المشروعة في الحرية؛ ولم يستخدم إلا أمعائه الخاوية كسلاح نوعي في مواجهة ذلك العدو المتغطرس.

