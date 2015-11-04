الخليل : مسيرة حاشدة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

نظم أهالي عدد من الشهداء الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة اليوم الأربعاء 4-11 مسيرة جماهيرية حاشدة للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم.

وقالت مراسلنا إن الآلاف شاركوا في المسيرة التي تطالب باسترداد أكثر من 11 شهيدا ما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم منذ عدة أسابيع.

ودعا المشاركون في المسيرة لضرورة استرداد الجثامين المتبقية، حيث يحاول الاحتلال أن يفرض شروطا قاسية لتسليم الجثامين كالتشييع ليلا وعدم مشاركة أكثر من 50 شخصا في الجنازة.

وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثامين 11 شهيدا من الخليل هم باسل وفاروق سدر وفضل القواسمي وحمزة العملة وفادي الفروخ وإسلام عبيدو وسعد الأطرش ومهدي المحتسب وهمام اسعيد وأحمد اقنيبي وحسن مناصرة.