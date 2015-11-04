مصر: قتلى بانفجار في محيط نادي ضباط الشرطة بالعريش

قتل مُجندا شرطة مصريان، وأصيب 4 آخرون، إثر انفجار ضخم، ناتج عن سيارة مفخخة بالقرب من نادي ضباط الشرطة في شارع البحر غربي مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر.

وأكّدت مصادر، أن عدد القتلى والمصابين بين أفراد القوات المسؤولة عن التأمين الخاصة بالنادي، الذي يقيم فيه قيادات من ضباط شرطية والقوات الخاصة؛ مرشح للزيادة.

وأضافت المصادر نفسها، أنّ سيارات الإسعاف تحركت بسرعة نحو موقع الانفجار ولم يعرف حجم الخسائر البشرية بدقة حتى اللحظة.

وتعتبر مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، المنطقة الأهم أمنياً، حيث يقع فيها مقر الكتيبة (101) مركزقيادة العمليات، ومكاتب الاستخبارات، ومقرات سكن خاصة بقيادات الجيش والشرطة.

وازدادت العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في مدينة العريش، في الفترة الأخيرة بالمقارنة مع مناطق الشيخ زويد، التي يعتبرها المراقبون المعقل الرئيسي لتنظيم « ولاية سيناء » المسلّح، منذ إعلان مبايعته لتنظيم « الدولة الإسلامية » (داعش).