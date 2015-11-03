الصحة: اصابة 17 مواطناً في مواجهات الضفة اليوم

أصيب 17 مواطناً اليوم الثلاثاء، في المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في طولكرم والخليل ورام الله.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي، مساء اليوم، أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الأجزاء السفلية من جسده خلال مواجهات مع الاحتلال قرب سجن « عوفر » الاحتلالي شرق رام الله، فيما أصيب مواطنان اختناقا بالغاز المسيل للدموع في المنطقة نفسها، من بينهما سيدة (61 عاما) تعاني من الربو، أدخلت مجمع فلسطين الطبي بحالة صعبة وجرى التعامل معها، حيث تمكنت الطواقم الطبية من إخراجها من حالة الخطر.

وفي طولكرم، قالت الوزارة إن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، إضافة لإصابة خمسة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب شابان بالحجارة، في حين أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في مواجهات مع الاحتلال ببلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة المصابين منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى مساء اليوم الثلاثاء الثالث بلغت 2368 مصابا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وبالحروق والجروح والرضوض نتيجة الضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.

وبينت أن 1131 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، و982 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة وقطاع غزة، عدا عن أكثر من 5 آلاف إصابة بالغاز المسيل للدموع.

ففي الضفة الغربية، أفادت الوزارة بإصابة 738 مواطنا بالرصاص الحي، و872 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب أكثر من 235 مواطنا برضوض وجروح جراء الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، في حين أصيب أكثر من 20 مواطنا بالحروق خلال المواجهات، وذلك حتى مساء أمس الاثنين.

وفي قطاع غزة، أفادت الوزارة بإصابة 393 مواطنا بالرصاص الحي، و110 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق، نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى إصابة 325 طفلا في محافظات الضفة الغربية منذ بداية تشرين الأول، منهم 165 بالرصاص الحي و108 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و19 أصيبوا جراء ارتطام قنابل الغاز بأجسادهم، إضافة إلى 33 أصيبوا جراء الاعتداء عليهم بالضرب، فيما أصيب 170 طفلا خلال المواجهات مع الاحتلال في قطاع غزة، أغلبهم بالرصاص الحي.