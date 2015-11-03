الاحتلال يلمح إلى تعاون مع سلاحي الجو الأردني والمصري

قال وزير الحرب الصهيوني موشي يعلون اليوم الثلاثاء إن قائدي مقاتلات بسلاح الجو تدربوا مؤخرا مع نظراء عرب لهم في الولايات المتحدة مشيرا الى تدريب مشترك بمشاركة طائرات اردنية، حسب ما قال مسؤول امريكي.

وجاءت تصريحات يعلون بعد ان كشف كيان الاحتلال الصهيوني ان سلاحه الجوي ساعد في التعرف على موقع طائرة الركاب الروسية التي تحطمت في سيناء المصرية يوم السبت. وكانت تصريحات يعلون وما أعلنه الاحتلال بمثابة خروج على السياسة المتبعة في التكتم على التعاون العسكري الصهيوني العربي.

وفي اشارة الى مشاركة الاحتلال في تدريبات السلاح الجوي (ريد فلاج) التي استضافتها الولايات المتحدة في يوليو/ تموز، قال يعلون « كان هناك طيارون عرب أيضا وطيارون من كافة أفرع القوات المسلحة بالولايات المتحدة ودول أخرى ».

ولم يستطرد يعلون كثيرا في الامر لكن مسؤولا امريكيا تحدث مع رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته قال ان « الاردن شارك في تدريبات (ريد فلاج) وانه دفع بطائرات حربية حلقت مع طائرات اسرائيلية وأعادت التزود بالوقود من ناقلة اسرائيلية في المحيط الاطلسي ».

وفي الشهر الماضي استضاف كيان الاحتلال تدريبات لاحقة باسم (بلو فلاج) وقالت ان سلاح الجو الامريكي وفي كل من بولندا واليونان ودول أخرى لم تحددها شارك فيها.

ووقعت مصر والصهاينة معاهدة سلام عام 1979 وزادتا من تعاونهما الامني في سيناء خلال السنوات القليلة الماضية، لكن العلاقات مع الصهاينة لا تلقى تأييدا بين المصريين ولا بين الاردنيين.