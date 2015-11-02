فيديو | بوكا جونيورز يتوج بطلا للدوري الارجنتيني للمرة 25

توج بوكا جونيورز بطلا للدوري الأرجنتيني لكرة القدم بفوزه على تيغري 1-صفر على ملعب « لا بومبونيرا » في بوينس إيرس وأمام 50 ألف متفرج في المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة.

وسجل المدافع فابيان لوسيانو مونزون الهدف في الدقيقة 41 بضربة رأسية ليمنح بوكا لقبه الـ25 في الدوري والأول منذ 2011.

ويملك بوكا -الذي استمد الإلهام من عودة المهاجم كارلوس تيفيز للنادي قادما من أوروبا- 64 نقطة من 29 مباراة متقدما بست نقاط على سان لورينزو قبل مباراته الأخيرة في المسابقة أمام روساريو سنترال الأحد القادم.

وبدأ سنترال الجولة وهو يمتلك فرصة في الفوز باللقب إذا فاز وفقد بوكا نقاطا, لكنه خسر 1-2 أمام مضيفه بانفيلد ليتراجع للمركز الثالث برصيد 56 نقطة.

وتقدم سان لورينزو إلى المركز الثاني برصيد 58 نقطة بعد فوزه 2-صفر على تمبرلي.