« القوى » تؤكد ضرورة تفعيل آليات مقاطعة بضائع الاحتلال

أكدت القوى الوطنية والاسلامية، ضرورة تفعيل آليات مقاطعة بضائع الاحتلال، ردا على انتهاكاته واعتداءاته اليومية على أبناء شعبنا الأعزل، ومقدساته الاسلامية والمسيحية.

ودعت القوى في بيان عقب اجتماعها اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف جرائم التصفيات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا، ووقف العقوبات الجماعية وسياسة التطهير العرقي، ومحاسبة المجرمين أمام المحاكم الدولية.

ولمناسبة ذكرى وعد بلفور، دعت القوى بريطانيا إلى تحمل مسؤولياتها، في رفع الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا والاعتراف بحقوقه في العودة وتقرير المصير، واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

وحيت هبة شعبنا العظيم في كل المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وفي كل مواقع التماس مع الاحتلال، مؤكدة أن شعبنا المنتفض ضد الاحتلال ومستوطنيه، مصمم على الاستمرار في هذه الهبة الشعبية، التي تدخل شهرها الثاني مسطرة أروع آيات الصمود والتحدي.

وأشادت القوى بدور الطواقم الطبية التي تمارس دورها باقتدار أمام آلة البطش والقتل الاحتلالية، وثمنت دور وسائل الاعلام في نقل ما يتعرض له شعبنا من مجازر وتصفيات ميدانية.

وشددت على أهمية ترتيب الوضع الداخلي، الأمر الذي يتطلب سرعة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيزها في اطار برنامج جامع يصوغ استراتيجية وطنية تمضي قدما في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت القوى أهمية إنجاح الفعاليات الجماهيرية والشعبية وخاصة الفعاليات المقرة في كل مناطق التماس، داعية لأوسع مشاركة في الفعاليات المركزية يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع في كل المحافظات.