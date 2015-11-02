السعودية تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين

دعت المملكة العربية السعودية الاثنين المجتمع الدولي للتحرك السريع لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من أبشع صور الإرهاب الإسرائيلي المنظم.

وشدد مجلس الوزراء السعودي في بيان له عقب جلسته الاسبوعية على ضرورة رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، مستنكرًا استمرار سلطات الاحتلال والمستوطنين بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.

يشار إلى أن 74 فلسطينيا قد استشهدوا بينهم فتيات وأطفال فيما أصيب أكثر من 1500 آخرين في اعتداءات إسرائيلية، وعمليات فدائية فردية منذ الأول من أكتوبر المنصرم.

واندلعت شرارة انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر ردا على محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا.