تحذيرات من توقف خدمات غسيل الكلى خلال الأسبوع

حذرت صحة غزة ظهر اليوم الإثنين، من خطورة توقف خدمات غسيل الكلى للأطفال نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضحت صحة غزة على لسان الناطق باسمها د. أشرف القدرة من خطورة توقف خدمات غسيل الكلى للأطفال نهاية الأسبوع الحالي، لأسباب عدة أبرزها نفاذ كمية الفلاتر وخطوط نقل الدم.

وكانت الصحة بغزة طالبت الوزارة في رام الله السبت الماضي، بضرورة تعزيز الارصدة الدوائية في مستشفيات قطاع غزة التي تعاني عجزا خطيرا بأصناف اساسية في ظل التصعيد الصهيوني.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: ان الوضع الدوائي في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة يدخل مرحلة خطيرة بعد ان وصل النقص في الرصيد الدوائي 30% والنقص في المستهلكات الطبية الى 40% في ظل ارتفاع عدد المصابين جراء التصعيد الصهيوني ضد ابناء شعبنا.

واشارات الوزارة ان ما زاد من ازمة نقص الادوية هو وجود عجز دوائي مسبق في مستشفيات ومرافق قطاع غزة الصحية، مطالبة الصحة برام الله وكافة الجهات الداعمة العمل على تعزيز القدرة الدوائية لمستشفياتها في المحافظات الجنوبية.