يديعوت : السائق الذي دهس الجنود قرب بيت عينون سلم نفسه

سلم الشاب احمد ياقين الجعبري 20 عاما الذي ادعت سلطات الاحتلال اليوم الاحد مسؤوليته عن دهس ثلاثة جنود تابعين لقوات الاحتلال قرب بلدة بيت عينون شمال الخليل نفسه لدائرة الارتباط والتنسيق المدني الاسرايلية في الخليل وفقا لادعاء موقع « يديعوت احرونوت » الالكتروني.

واضاف الموقع ان قوات الاحتلال حولت الفلسطيني فورا للتحقيق لدى جهاز الشاباك.

أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين، مساء اليوم الاحد، بينهم اصابة حرجة في عملية دهس عند مفرق بيت عينون شرق مدينة الخليل.

وتمكنت السيارة التي نفذت عملية الدهس من الفرار، وقالت مصادر اسرائيلية « اطلقت مجموعة من الجنود النار باتاجه السائق مدعية اصابته لكنه نجح في الفرار من المكان ».

وشرعت قوات الاحتلال باغلاق الشوارع بالحواجز العسكرية في المنطقة ودفعت بتعزيزات كبيرة الى المنطقة، وقامت باغلاق كافة مداخل بلدة سعير، وشرعت في عمليات بحث.

واقتحم جنود الاحتلال منطقة راس العروض في بلدة سعير القريبة من مفرق بيت عينون، وسط اطلاق الرصاص وداهموا العديد من المنازل وبضمنها عيادة طبيب بحثاً عن شخص مصاب.