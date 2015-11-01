الاحتلال يحذر ضباطه وجنوده من الوقوع في شباك الـ (CIA)

أصدرت “وحدة أمن المعلومات” التابعة للجيش الإسرائيلي الأحد، تحذيرًا لعناصر وضباط الجيش، من محاولة “جهات”، لم تسمّها، لتشغيلهم لصالح وكالة الاستخابارات الأمريكية (CIA) أثناء سفرهم لأمريكيا.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن وحدة أمن المعلومات، في جهاز الاستخبارات العسكرية (تابع للجيش)، أرسلت رسالة للجنود والضباط، تحذرهم من سعي بعض الجهات لتجنيدهم لصالح وكالة الاستخابارات الأمريكية (CIA)”.

وودعا الجيش الجنود والضباط، الذين يشعرون بريبة بخصوص الموضوع، إبلاغ قيادتهم بها.

وأشارت القناة العبرية إلى ما نشرته صحيفة « يديعوت » فيعام 2012، حول أن جنودًا في الجيش الإسرائيلي، تم التواصل معهم، من قبل الوكالة الأمريكية، حول قضايا سرية، وطلب منهم العمل معها.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية، قد تحدثت العام الماضي، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتجسس على قيادات إسرائيلية.

وتربط « إسرائيل »، علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر الأهم، في علاقاتها الخارجية.