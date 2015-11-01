ارتفاع عدد الأسرى الإداريين إلى 500 أسير

ارتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى (500) أسير، بينهم 23 أسيرا من القدس، وفتاة من الأراضي المحتلة عام 1948، وتلك هي المرّة الأولى التي يصل فيها إلى هذا العدد منذ العام 2009.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن 23 أمرا صدرت بحقّ شبّان وقاصرين وعائلات شهداء من مدينة القدس، وأمرا إداريا صدر بحقّ الفتاة أسماء حمدان من مدينة الناصرة، موضحا أن سلطات الاحتلال نادرا ما تطبّق سياسة الاعتقال الإداري بحقّ حملة الهوية الإسرائيلية من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والمقدسيين حملة الهوية الزرقاء (ما تسمّى بالإقامة)، لأن ذلك يعني أنه لن يكون هناك مانع من تطبيق إسرائيل للقانون على اليهود.

ولفت النادي إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال شهر تشرين الأول المنصرم 181 أمرا إدارايا، بينها 129 أمرا صدرت بحقّ أسرى جدد.

وأشار نادي الأسير إلى أن ذلك يأتي 'ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي منها التشريع والتنفيذ بتوسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بحقّ المواطنين، دون تقديم لائحة اتهام ومن دون محاكمة'.