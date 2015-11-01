أدرعي: « إسرائيل » ساعدت بتحديد موقع الطائرة الروسية

قال متحدث عسكري « إسرائيلي »، إن جيش الاحتلال « الإسرائيلي » ساعد في الجهود لتحديد موقع الطائرة الروسية التي سقطت في محافظة شمال سيناء المصرية صباح السبت، وعلى متنها 217 راكباً.

وأوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال « الإسرائيلي » ، في تصريح مكتوب، قائلا: « منذ الصباح، ساعد جيش الاحتلال ، من خلال طائرة استطلاع، في عمليات البحث عن الطائرة الروسية ».

وأضاف بأنه تم « عرض مساعدة إضافية لروسيا ومصر لو تطلب الأمر ».

ولم يدل المتحدث العسكري « الإسرائيلي » بمزيد من التفاصيل حول الأمر.

وكانت هيئة الطيران الروسية أكدت، السبت، انقطاع الاتصال مع طائرة بعد إقلاعها بـ23 دقيقة من مطار شرم الشيخ بمصر في طريقها إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وأشارت إلى وجود 217 راكبا على الأقل -معظمهم سياح روس- على متنها.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني مصري، رافضا ذكر اسمه، إن « طائرة ركاب روسية تحطمت بعد سقوطها صباح اليوم في قرية قورية بمحافظة شمال سيناء.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا في منطقة سقوط الطائرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفاد شهود عيان في محيط مكان الحادث بأن الطائرة الروسية »تفحمت".