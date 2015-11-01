المباحث العامة في محافظة غزة تضبط لص قام بسرقة مبلغ « 5000 » دولار

أعلنت شرطة المباحث في محافظة غزة « قسم الشيخ رضوان » أنها ألقت القبض على المتهم بسرقة أحد المشتبه بهم بسرقة مبلغ مالي من منزل أحد المواطنن في حي الشيخ رضوان .

وذكرت شرطة المباحث أنه تم تلقي شكوى من المواطن« ك- ز » 77عام سكان الشيخ رضوان تفيد بقيام شخص مجهول بالدخول لمنزله وسرقة مبلغ مالي وقدره « 5000 » دولار .

وأوضحت انه فور تلقي الشكوى تم ارسال دورية للمكان لعمل كشف ومعاينة وخلال المعاينة تبين عدم وجود أي اثار للخلع أو الكسر من غرفة المشتكي وبالتحديد من داخل الدرج في الخزانة ، وخلال البحث والتحري وقع الاشتباه على المدعو« ع – ز » 25عام سكان الشيخ رضوان.

وبينت المباحث انه تم استدعاؤه وخلال التحقيق الاولي معه اعترف بقيامه بسرقة المبلغ المالي المذكور من جده المشتكي و تم إحالة القضية لمفتش التحقيق لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه .