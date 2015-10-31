دواء يشفي من الإنفلونزا في يوم واحد

ابتكر علماء اليابان دواء فريدا يمكنه علاج مرضى الإنفلونزا في يوم واحد فقط.

يمنع الدواء الجديد على خلاف الأدوية المستخدمة في هذا المجال حاليا، انتشار العدوى ويقتل الفيروس. كما يمنع هذا الدواء أيضا وصول الأنزيمات إلى الفيروس وهي الأنزيمات اللازمة لتكاثره. وبفضل هذا يشفى المصاب خلال يوم واحد فقط.

اجتاز الدواء الجديد المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية التي أجريت في اليابان مؤكدا فعاليته الجيدة، وسوف تبدأ اختبارات المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حيث يزداد عدد المصابين بالإنفلونزا عادة.

وقد أعلنت وزارة الصحة اليابانية بأن هذا الدواء سوف يطرح في الأسواق عام 2018 بعد الانتهاء من الاختبارات اللازمة والتأكد من فعاليته العلاجية وعدم وجود أعراض جانبية له.