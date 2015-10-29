الاحتلال يقتحم قرية الطور بالقدس وعين يبرود شمال رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم قرية عين يبرود شمال شرق رام الله ، فيما قامت باقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة وقامت بعمليات مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم قرية الطور بمدينة القدس المحتلة برفقة وحدات متخصصة بالمتفجرات.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال قامت وبصورة مفاجئة باقتحام شارع « قاع الحارة » وأغلقته بالكامل ومنعت دخول السكان إليه، وشرعت بحملة تفتيش واسعة في منازله وأزقته، كما نشرت قواتها على مداخل القرية وفي شوارعها بالكامل. واعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية الطور.

وقالت شرطة الاحتلال أن عبوة محلية الصنع تم إلقائها باتجاه أفراد من القوات الإسرائيلية أثناء تواجدها في قرية الطور، ما أدى إلى إصابة مستوطن وزوجته بصورة طفيفة جراء تناثر الزجاج.