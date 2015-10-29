برنامج غزة للصحة النفسية يشارك في مؤتمر لجمعية بيت لحم

شارك برنامج غزة للصحة النفسية في فعاليات المؤتمر التدريبي الأول الذي نظمته جمعية بيت لحم العربية للتأهيل تحت عنوان « المجموعات العلاجية للأطفال تساؤلات وتحديات » بالشراكة مع القنصلية ومؤسسة النجدة الشعبية الفرنسية في الفترة من 26_27 أكتوبر 2015.

وقد شارك في الفعاليات من الصحة النفسية الأخصائيات النفسيات إيناس جودة، وعايدة كساب، ومنال الهرباوي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك من خلال ورقة عمل بعنوان « سيكودراما الأطفال كأسلوب علاجي »تدخل نفسي« جمعي للأطفال المتأثرين بالحروب »تجربة برنامج غزة للصحة النفسية".

وقد تناولت ورقة العمل نظرة تاريخية على العلاج الجمعي والسيكودراما، ومفهوم الاضطراب النفسي عند الطفل، وكذلك السيكودراما والدراما الرمزية للأطفال، والقواعد الرئيسية للتعامل مع الأطفال في العلاج الجمعي، إضافة إلى الخبرة العملية في السيكودراما للبرنامج مع أطفال غزة.

ويهدف هذا المؤتمر الذي شارك فيه مختصون نفسيون من عدد من المؤسسات والمراكز النفسية العاملة في فلسطين بأوراق عمل إلى تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية الفلسطينية من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات الفرنسية والأخصائيين الفرنسيين في إطار العمل بالمجموعات العلاجية، التي بدورها أثرت على تنظيم مؤسسات الصحة النفسية الفلسطينية من خلال عمل مجموعات علاجية مبنية على الملاحظات والممارسات العملية والنظرية.

والجدير ذكره أنه كان من المفترض مشاركة ممثلي البرنامج في أعمال المؤتمر ببيت لحم، ولكن نظراً للحصار المفروض على قطاع غزة، والعراقيل الإسرائيلية من خلال عدم إصدار تصاريح لمشاركة مهنيي البرنامج في المؤتمر، فقد تم استبدال ذلك بالمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين غزة وبيت لحم.