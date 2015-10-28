الاحتلال يسمح بادخال 650 شاحنة لقطاع غزة عبر معبر « كرم ابو سالم »

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال 650 شاحنة محمّلة ببضائع للقطاعات التجارية والزراعية والمساعدات بعدما فتحت معبر كرم أبو سالم التجاري صباح اليوم الأربعاء.

وذكر مدير معبر كرم أبو سالم المقدم منير الغلبان في تصريحات لموقع الداخلية أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الخاص بالقطاع التجاري والمواصلات دون إدخال بنزين لهذا اليوم لعدم طلب التجار له، فيما سيتم إدخال كمية محدودة من السولار الخاص بتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وبين الغلبان أنه سيتم إدخال « 16 » شاحنة محملة بالفواكه و« 40 » شاحنة محملة بالأعلاف والحبوب، و« 15 » شاحنة محملة بالأبقار والعجول وتسع شاحنات محملة بقطع الغيار، و« 100 » شاحنة محملة بمواد غذائية للقطاع التجاري، بالإضافة إلى « 17 » شاحنة محملة بالمساعدات لصالح الوكالة.

كما سيتم إدخال « 35 » مركبة حديثة من جملة المركبات التي تم الإعلان عن استيرادها من قبل ولكنها لم تدخل.

وذكر مدير معبر كرم أبو سالم أنه سيتم إدخال 100 شاحنة محملة بالحصمة للمشاريع القطرية، فضلاً عن إدخال مواد بناء منوعة لصالح المتضررين من ضمنها أسمنت « سيلو » وعادي، بالإضافة إلى إدخال « 65 » شاحنة حصمة وسبع شاحنات أسمنت و« 16 » شاحنة حديد بناء لصالح مشاريع الوكالة.

ونوه الغلبان إلى تصدير شاحنة واحدة فقط محملة بالبطاطا للمحافظات الشمالية المحتلة خلال عمل المعبر اليوم.