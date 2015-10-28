قراقع: نطالب بلجنة تحقيق دولية حول الأوضاع الصحية للأسرى

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة حول تردي الوضع الصحي للأسرى داخل السجون وازدياد عدد الأسرى المرضى ليصل الى ما يقارب 800 حالة مرضية منها 90 حالة خطيرة من الجرحى والمعاقين والمصابين بأمراض خبيثة.

ووجه قراقع مطالبته الى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر الدولي الى ضرورة التحرك لتشكيل لجنة دولية لمعرفة مدى التزام الاحتلال بتطبيق المعايير الدولية والصحية في تعاملها مع الأسرى.

وقال 'اننا قلقون على حياة أسرى مرضى أصبحوا شبه أحياء، لا يقدم لهم العلاج، وتتدهور أوضاعهم الصحية كل يوم، وترفض حكومة الاحتلال طلباتنا في الافراج عنهم'.