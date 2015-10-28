الاحتلال يهدم العراقيب للمرة ال90

هدمت الجرافات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب جنوبي البلاد للمرة الـ90 على التوالي، وتركت الأهالي تحت العراء قرب مقبرة القرية.

وحاصرت قوات الهدم منذ صباح اليوم القرية، بعد أن داهمتها معززة بآليات الهدم وبالقوات الخاصة، وهدمت الآليات كافة المنازل في القرية، وشمل الهدم المنازل المقامة داخل المقبرة التي يقيم معظم الأهالي فيها، مما تسبب بحالة من الهلع بين الأطفال والنساء.

وقال أهالي قرية العراقيب، إن « استفزازات شرطية قامت بها وحدة يوآب الهدامة، صباح يوم الإثنين الماضي، داخل مقبرة العراقيب، وإن هذه الحكومة هي حكومة هدم وإجرام وخراب ».