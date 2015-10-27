35 أمراً إدارياً بحقّ أسرى

أصدرت محكمة الاحتلال في سجن عوفر اليوم الثلاثاء، قرارا بتثبيت الحكم الإداري لمدة ثلاثة أشهر بحق مواطنين اثنين من بلدة سنجل شمال محافظة رام الله والبيرة.

وذكر مصادر حقوقية ومحلية أن قرار تحويل الاعتقال الإداري طال الشابين عبد الرحمن عيسى عبد الله عصفور (22 عاما) ويعمل موظفا في إحدى الشركات الخاصة في رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت إبراهيم خالد غفري(23 عاما).

ووفق المصادر ذاتها فإن الشابين المذكورين تم اعتقالهما في منزليهما في سنجل، يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ويتم زجهما في 'عوفر' فيما أبلغ الاحتلال محامي الأسير عصفور بنيته نقله إلى سجن النقل الصحراوي خلال يومين.

يذكر أن إسرائيل تزج المئات من الأسرى في سجونها دون توجيه تهمه محددة من خلال تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بحجة الملف السري.

34 أمراً إدارياً

في سياق متصل، أفاد نادي الأسير اليوم، بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحقّ 34 أسيراً، وتراوحت مددها بين ثلاثة وستة شهور.

ولفت النادي في بيان له، إلى أن من بينهم 30 أسيراً أُصدرت بحقهم أوامر للمرة الأولى، وأسرى قضوا سنوات ضمن الاعتقال الإداري التعسفي، بلا تهمة أو مسوّغ قانوني، ومن بينهم أيضاً أمراً إدارياً لمدة ستة شهور صدر بحقّ النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف.

وأشار النادي إلى أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر الإدارية هم:

1-شاهر جميل الحيح، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

2- رسمي جهاد خطيب، الخليل، 3 شهور أمر جديد.

3- إدريس يوسف حسن، رام الله، 3 شهور.

4 - حسين صالح أبو عكر، بيت لحم، 6 شهور.

5- علي عبد الكريم عويوي، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

6 - صادق محمد سياج، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

7 -جعفر محمد مالول، جنين، 3 شهور أمر جديد.

8-محمود وجيه قط، نابلس، 6 شهور أمر جديد.

9-نهاد محمد الديب، الخليل، 4 شهور أمر جديد.

10ماهر نظمي جرادات، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

11أشرف محمد زيد، جنين، 3 شهور أمر جديد.

12-حاتم حافظ شوامرة، الرام، 3 شهور أمر جديد.

13-محمود عماد شوقي، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد.

14-أحمد جمال أبو جلغيف، بيت لحم، 4 شهور أمر جديد.

15النائب حسن يوسف، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

16-وسام وليد خشان، جنين، 6 شهور.

17-منير عثمان زهران، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

18-ضياء عزيز عملة، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

19-سامي حسن شقير، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

20- مجاهد هيثم قواسمة، الخليل، 3 شهور أمر جديد.

21-أحمد جمال هريمي، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد.

22-عبد الغني حسن حماد، رام الله، 3 شهور أمر جديد.

23-ابراهيم خالد غفري، رام الله، 3 شهور أمر جديد.

24-محمد هاني صومان، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد.

25- ابراهيم محمد سويطي، الخليل، 3 شهور.

26-حسام محمد أبو دية، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد.

27-محمد عطا زهران، قلقيلية، 6 شهور أمر جديد.

28-محمد جمال يوسف، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

29- ابراهيم عبد الرحمن خصيب، رام الله، 3 أمر جديد.

30- فايز سعد الرجبي، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

31- تيسير طالب أبو سنينة، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

32- ضياء عبد الرحيم أبو داود، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

33- أحمد حسن نصر، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

34-فادي محمد سرور، الخليل، 6 شهور أمر جديد.