محكمة الاحتلال تقرر تجميد هدم منزل الشهيد أبو جمل

قررت ما تُسمى بمحكمة القضاء العليا الإسرائيلية، تجميد قرار هدم منزل الشهيد علاء أبو جمل موظف شركة بيزك الاسرائيلية والذي نفذ عملية الدهس في شارع « ملخي يسرائيل » غرب القدس المحتلة قتل خلالها حاخام يهودي وأصيب خمسة آخرين.

وقد جاء قرار المحكمة بتجميد الهدم وفقاً لموقع يديعوت أحرينوت، بعد أن قدمت زوجة علاء أبو جمال الواقع في حي جبل المكبر التماسا للمحكمة، وقالت في التماسها بأنها وأطفالها الثلاثة ليس لهم ذنب فيما حدث".

فيما شدد جهاز الشاباك الحراسة حول عدد من قضاة المحكمة الاسرائيلية العليا بسبب قراراتهم بوقف هدم عمليات هدم منازل منفذي العمليات.