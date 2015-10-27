دعوات لاعتبار اليوم الثلاثاء يوم « تصعيد ميداني » مع الاحتلال

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى اعتبار اليوم الثلاثاء 27 /10 /2015 يوما للتصعيد الميداني المفتوح ضد الاحتلال ومستوطنيه، حيث ستنطلق المسيرة من شارع رام الله نابلس القديم، على أن يكون التجمع الساعة الواحدة ظهرا بالقرب من المستحضرات الطبية ثم باتجاه حاجز بيت ايل الاحتلالي.

ودعت القوى في بيان لها مؤخراُ وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه إلى أن يكون يوم الجمعة المقبل يوم غضب شعبي في وجه الاحتلال تنطلق فيه المسيرات من امام المساجد ومراكز المدن باتجاه مناطق التماس تكون مسيرة رام الله والبيرة باتجاه حاجز بيت ايل الاحتلالي ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا واطفالنا.

كما ودعت، إلى مواصلة الهبة الشعبية وتواصل الفعاليات الجماهيرية ولاتساع دائرة هذا الفعل اليومي في القرى والأرياف وكافة مناطق الاحتكاك والتواجد الاحتلالي.