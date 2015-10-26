تمديد اعتقال الطفل المناصرة لـ6 ايام اضافية

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، اعتقال الفتى أحمد مناصرة 13 عاماً لمدة 6 أيام إضافية على ذمة التحقيق بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية :" ان الشبل المقدسي أحمد مثل أمام محكمة الصلح في القدس المحتلة، وقد تم تمديد اعتقاله لمدة ستة أيام إضافية، و قد بدا أحمد متماسكا وتحدث بكل ثقة أمام القاضي، واصفاً التهديدات والاعتداءات التي مورست بحقه من قبل السجانين والمحققين بالإرهاب الإسرائيلي المنظم .

ولم يخفي أحمد ابتسامته العريضة حيث بدت عليه الفرحة واضحة لحظة مشاهدته لأهله، الذين تمكنوا من رؤيته لأول مرة منذ اعتقاله.

ويقبع أحمد في قسم الأشبال في سجن الشارون و يعتبر أصغر أسير داخل السجون.