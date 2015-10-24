احتراق مركبة بفعل قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال شرق القدس

سيطرت طواقم الدفاع المدني في القدس المحتلة صباح السبت على حريق اندلع داخل مركبة وسط بلدة أبو ديس شرقي القدس.

وذكر الدفاع المدني في بيان صحفي أن طواقم الإطفاء في مركز أبو ديس هرعت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ عن حريق مركبة بفعل قنابل الغاز الملقاة من قبل قوات الاحتلال, وباشرت عند وصولها بإخماد النيران المشتعلة في مركبة من نوع « سوزوكي ».

وأوضح أن الطواقم سيطرت على الحريق، وتم حصر الأضرار داخل المركبة، ومنع انتشار النيران إلى محيطها.

وأهاب مدير الدفاع المدني في القدس الرائد محمد حجار بالسائقين والمواطنين بضرورة التبليغ السريع عن أي حادث، مما له الأثر الكبير في إنقاذ الممتلكات والأرواح بشكل أكبر وأسرع.

وكان عشرات المواطنين أصيبوا مساء الجمعة بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 27 مواطنًا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 7 منهم أصيبوا بالرأس، بالإضافة لإصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة، مشيرًا إلى استهداف مركبتي إسعاف تابعتين له.

وأفادت مصادر محلية من البلدة بنشوب حريق في روضة أطفال بفعل كثافة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، فضلًا عن اعتداء قوات الاحتلال على طواقم الهلال الأحمر مرتيّن، ما أدى لإصابة متطوع بالاختناق وصفت حالته بالمستقرة.