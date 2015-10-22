السفير الشوبكي: الحكومة « الإسرائيلية » تتعامل مع الفلسطينيين بكراهية وحقد

استنكر سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، تصريحات رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو الأخيرة والتي قال خلالها إن الحاج أمين الحسيني هو من أقنع السياسي الألماني أدولف هتلر بحرق اليهود.

وأشار السفير الشوبكي، في بيان صادر عن سفارة فلسطين بالقاهرة إلى أن هذا التصريح يوضّح حد التزييف التاريخي المطلق الذي تمارسه الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية، وأن ما ذكره نتنياهو يؤكد أن النفسية « الإسرائيلية » تتعامل مع الشعب الفلسطيني بحقد وكراهية وكأنهم المسئولون عما تعرض له اليهود في السابق لتبرير ارتكاب مجازر ومحارق جديدة بحق الفلسطينيين بدعوى الانتقام مما نسبه نتنياهو للفلسطينيين.

وأكد الشوبكي أن نتنياهو رئيس وزراء وموقفه لا يمثل شخصه فحسب بل يمثل حكومته ومجتمعه، وعليه لا يمكن أن تمر تلك التصريحات العنصرية والنازية والفاشية دون محاسبة، لأن السكوت عليها سيترتب عليه مزيد من الجرائم والمجازر والإعدامات بحق شعبنا الفلسطيني.

وحذر السفير الشوبكي من أن وصف نتنياهو للرئيس محمود عباس بأنه ينتمي إلى داعش وأن الفلسطينيين هم المسئولون عن الهولوكست، يؤكد أن الحكومة « الإسرائيلية » الحالية تعمل على جر المنطقة إلى دوامة من العنف غير المسبوق، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ دور حقيقي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يتم تحميله مسؤولية كل خطايا الإنسانية.