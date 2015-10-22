الدولار يرتفع أمام عملات الأسواق الناشئة بعد هبوط الأسهم الصينية

سعى المستثمرون إلى إلتماس الأمان في الدولار الأميركي أمام عملات الأسواق الناشئة والعملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي، في أعقاب هبوط في سوق الأسهم الصينية.

وخطفت الصين اهتمام المستثمرين بعد أن أغلق مؤشر « شنغهاي المجمع » للأسهم منخفضاً أكثر من 3 في المئة. وضعفت أيضاً أسهم وعملات الأسواق الناشئة الأخرى بعد بيانات صدرت أخيراً أشارت إلى توقعات متشائمة للنمو في تلك الأسواق.

وسجل الين أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمام العملة الخضراء بعد أن أثارت بيانات تجارية يابانية مخاوف من ركود آخر في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وساعد ذلك الدولار على الصعود إلى 120 يناً أثناء الجلسة قبل أن ينهيها مرتفعاً 0.1 في المئة عند 119.92 ين.

وتقدمت العملة الأميركية أيضاً أمام الدولار الأسترالي الذي تراجع 0.5 في المئة إلى 0.7208 دولار أميركي.

وسجل الدولار الأميركي صعوداً حاداً أمام الدولار الكندي، مسجلاً مكاسب بلغت 1.1 في المئة بعد أن أبقى البنك المركزي في كندا أسعار الفائدة بلا تغيير، لكنه خفض توقعاته للنمو لعامي 2016 و2017 .

وصعد الدولار 1.7 في المئة أمام الراند الجنوب أفريقي، و0.9 في المئة أمام الريال البرازيلي. لكن العملة الأميركية استقرت أمام اليورو عند 1.1340 دولار، مع انتظار المتعاملين نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غداً.

ويتوقع المستثمرون أن يبقي « المركزي الأوروبي » أسعار الفائدة مستقرة، وأن يحجم عن إصدار أي إعلان في شأن مزيد من التخفيف للسياسة النقدية بعد البيانات القوية التي صدرت من منطقة اليورو أمس.