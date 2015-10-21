حملة اعتقالات واسعة تطال 17 مواطناً من الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال « الإسرائيلي » الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 مواطناً من منطقة الخليل والقدس ومناطق أخري في الضفة المحتلة .

وحسب مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطناً من مدينة الخليل عرف منهم « وسيم طه الدرويش أبو ماريه و نسيم طه الدرويش أبو ماريه و حسين راضي اخليل ولبيب ساكت العلامي و قصي محمود عايش عدوان صبارنه و احمد خالد العلامي، و3 آخرين من بلدة جبل المكبر من مدينة القدس وهم : »أشرف عويسات ومحمد خلايلة ومحمد عويسات« وشاباً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله واقتادتهم إلي جهة غير معلومة ».