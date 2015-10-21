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حملة اعتقالات واسعة تطال 17 مواطناً من الضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 00:06 - 21 أكتوبر 2015
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شنت قوات الاحتلال « الإسرائيلي » الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 مواطناً من منطقة الخليل والقدس ومناطق أخري في الضفة المحتلة  .

وحسب مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطناً من مدينة الخليل عرف منهم « وسيم طه الدرويش أبو ماريه و نسيم طه الدرويش أبو ماريه و حسين راضي اخليل ولبيب ساكت العلامي و قصي محمود عايش عدوان صبارنه  و احمد خالد العلامي، و3 آخرين من بلدة جبل المكبر من مدينة القدس وهم : »أشرف عويسات ومحمد خلايلة ومحمد عويسات« وشاباً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله واقتادتهم  إلي جهة غير معلومة ».

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