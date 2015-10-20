النيابة العامة تقرر تشريح جثمان الشهيد مسالمة

باشر الأطباء بقرار من النيابة العامة، بتشريح جثمان الشهيد عدي هاشم المسالمة (24 عاما) الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، في قرية بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وقال رئيس نيابات شمال وجنوب الخليل علاء التميمي لوكالة « وفا »،ك « إن النيابة أمرت بتشريح جثمان الشهيد لتوثيق كيف تم إعدامه من قبل قوات الاحتلال ».

يذكر أن الشاب عدي المسالمة استشهد بعد أن تم إعدامه بدم بارد بعد إطلاق النار عليه مباشرةً من قبل قوات الاحتلال بالقرب من الجدار الفاصل في بيت عوا بالخليل خلال قطفه للزيتون من مسافة الصفر.

وكانت مصادر للاحتلال زعمت ان شاب فلسطيني هاجم حاجز عسكري قرب قرية بيت عوا الواقعة جنوبي جبل الخليل.