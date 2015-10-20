إضراب شامل بالعيسوية

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قرية العيسوية في القدس المحتلة، الإضراب الشامل في القرية اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا على إجراءات الاحتلال التعسفية.

وأوضحت القوى في بيان عممته، مساء أمس الاثنين، أن الإضراب يشمل المدارس والمواصلات العامة والعمال الذين يضطرون للخروج من القرية مشيا على الأقدام بسبب الحواجز وحصار القرية.

ونددت القوى بإجراءات الاحتلال وحواجزه العسكرية التي أدت إلى استشهاد المسنة هدى درويش، فجر امس، بسبب عرقلة مرورها عن إحدى الحواجز التي وضعت في القرية للتنكيل بأهلها.

واستنكرت هجمة الاحتلال ضد المسجد الأقصى والقدس وأهلها، وفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض بحواجز عسكرية جديدة.