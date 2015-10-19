إنقاذ 1300 لاجئ في البحر المتوسط خلال 48 ساعة الماضية

ذكرت صحف إيطالية، اليوم الإثنين، أن ألفاً و300 لاجئ تم إنقاذهم في مياه البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم التوجه من أفريقيا إلى إيطاليا، منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى اليوم.



وأشارت الصحف إلى أن عدد اللاجئين الذين أنقذتهم قوات بحرية تابعة لبلدان الاتحاد الأوروبي، في الساعات الـ 48 الأخيرة، في إطار عملية « تريتون » التي تمولها الوكالة الأوروبية، في مياه المتوسط بين ليبيا وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بلغ 1300 لاجئ.



ووفقاً للصحف، أنقذت سفينة « بيرساغلييري » التابعة للإسطول الإيطالي، في إطار العملية، 112 شخصاً، وانتشلت جثث 8 آخرين 7 منهم نساء، من قارب يوشك على الغرق بشكل كامل، على بعد ما بين 20 إلى 30 ميل بحري من الشواطئ الليبية.



ولفتت المصادر ذاتها إلى نقل اللاجئين والجثث إلى سفينة إسبانية عاملة في مياه المتوسط ضمن عملية « تريتون »، وبدورها نقلتهم إلى شاطئ « تارانتو » في إيطاليا.