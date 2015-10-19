مسؤولة أممية: الانشغال عن القضية الفلسطينية يجعل الاحتلال أكثر تعنتا ورفضا للسلام

رأت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي 'للإسكوا' في لبنان ريما خلف أن الانشغال عن القضية الفلسطينية، والتطورات العامة التي تشهدها القدس والأراضي المحتلة يجعل الاحتلال الإسرائيلي أكثر تعنتا ورفضا للسلام العادل والشامل.

وقالت خلف خلال حفل أقيم لمناسبة ارتفاع العلم الموريتاني أمام مقر الإسكوا وسط بيروت، بعد انضمامها إلى عضوية اللجنة: 'إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل ما يرى من انشغال الأمة، فيحول بينها وبين قدسها وأقدس مقدساتها.

وأضافت أنه إذا تمادينا في التخاذل تمادى في الاستباحة إلى أن يصبح الأقصى ذكرى ولا يبقى لنا سوى ندم لا يشفى وألم لا ينطفئ مع الأيام'.