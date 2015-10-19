الاحتلال اعتدى على 136 سيارة إسعاف خلال المواجهات

قال وزير الصحة جواد عواد إن المؤسسات والمراكز والطواقم الصحية والطبية لم تسلم من حملة الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي، فتوالت الاقتحامات المتكررة للمستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف عواد خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، بمدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب، إضافة إلى ممثلين عن 30 مؤسسة ومنظمة صحية وطنية ودولية التي تشكل مجموعة العمل الصحية الإغاثية، أن « إسرائيل » باقتحامها للمستشفيات انتهكت أبسط مبادئ واحكام وقواعد القوانين الدولية وحقوق الإنسان وحرمة المساس بالمؤسسات الصحية.

وأشار إلى أن عشرات سيارات الإسعاف تعرضت للاعتداءات المتكررة وتم استهدافها وطواقمها، وتم تسجيل حوالي 136 حالة اعتداء ضد سيارات الاسعاف الفلسطينية، منها إصابة 65 من المسعفين والمتطوعين بإصابات طفيفة نتيجة لإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاعتداء بالضرب.

وأوضح أن 39 سيارة إسعاف أصيبت بأضرار متفاوتة نتيجة إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، و32 حالة إعاقة وتأخير وصلت في العديد من الأحيان إلى ساعة وأكثر.

وطالب عواد بالإفراج عن الأسير الطفل الجريح مناصرة، مناشداً منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الأممية والدولية للتدخل الفوري للإفراج عن الطفل مناصرة من سجنه داخل المستشفيات الإسرائيلية، ليتم نقله إلى المستشفيات الفلسطينية لتقديم العلاج المناسب.

كما طالب كافة المنظمات الدولية بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال، لحقن دماء أبناء شعبنا وحماية حقوقه بالعيش بأمان، وتقديم المزيد من الدعم للقطاع الصحي.