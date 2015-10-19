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نتانياهو يحمل الحركة الاسلامية في الداخل المسؤولية عن عملية بئر السبع

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 17:08 - 19 أكتوبر 2015
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة الاسرائيلية ستعلن خلال أيام سلسلة إجراءات ضد الحركة الإسلامية في الداخل، محملاً اياها مسئولية التحريض.

وأشار نتنياهو في تصريحات نقلتها الإذاعة العبرية العامة خلال جلسة لكتلة حزب « الليكود » برئاسته إلى أن التحريض في شبكات التواصل الاجتماعي يؤدي إلى حصول عمليات قتل، محملا المسئولية عن ذلك للحركة الإسلامية.

وعقب نتنياهو على قتل اريتري خلال عملية الطعن وإطلاق النار في مدينة بئر السبع المحتلة مساء أمس، بالقول :« كان يجب على الإسرائيليين عدم استيفاء الحق بالذات ومغادرة المكان وإفساح المجال أمام قوات الأمن والانقاذ لأداء مهامهم ».

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