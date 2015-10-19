جريحان برصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع

اصيب شابان برصاص الاحتلال الحي مساء اليوم الاثنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وذكر نائب مدير الاسعاف والطواريء في جمعية الهلال الاحمر في بيت لحم محمد ابو ريان « ان الشابين اصيبا في رجليهما وان جراحهما وصفت بانها متوسطة وجرى نقلهما الى مستشفى الجمعية العربية لتلقي العلاج ».

وكانت مواجهات اندلعت عصر اليوم عند المدخل الغربي للبلدة بعد ان اقتحم عشرات الجنود البلدة ،واقاموا الحواجز العسكرية في الشارع الملتف حول البلدة ،حيث هرع عشرات الشبان وقاموا برشق الجنود بالحجارة، فيما رد هؤلاء باطلاق وابل كثيف من الاعيرة المطاطية والحية وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو الشبان ،ما ادى لاصابة شابين باعيرة نارية من نوع « توتو ».

هذا وتجددت المواجهات عصر اليوم الاثنين في منطقة مسجد بلال بن رباح او ما يعرف بدوار القبة دون ان يبلغ عن اي اصابات.