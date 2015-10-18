نتنياهو سيضع المعارضة في تفاصيل المشهد الامني ويستثني القائمة العربية

ذكرت مصادر عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم خلال الأيام القليلة القادمة الاجتماع بقادة أحزاب المعارضة، زعيم المعسكر الصهيوني « هرتسوغ » وزعيم اسرائيل بيتنا « ليبرمان » ورئيس حزب يش عتيد« لبيد »وزعيمى حركة ميرتس« مهافا غولؤون » ووضعهم في تفاصيل المشهد الأمني.

وسيطلع نتنياهو وفقا لتلك المصادر زعماء المعارضة على الخطوات والإجراءات التي نفذها لمواجهة الأحداث الأخيرة وتلك التي ينوي تنفيذها مستقبلاً.

وامتنع نتنياهو عن توجيه الدعوة لزعيم القائمة المشتركة « أيمن عودة » رغم أنه وفقا للقانون ضمن كتل المعارضة.