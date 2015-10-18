الجهاد تبارك عملية بئر السبع وتعتبرها رداً طبيعياً على جرائم الاعدام الميداني

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العملية البطولية التي نفذها فلسطيني في مركز تجاري بمدينة بئر السبع المحتلة، والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 10 جنود صهاينة. واعتبرت الحركة العملية رداً طبيعياً على جرائم الإعدام الميداني التي ينفذها جنود الاحتلال بحق الشبان والفتيات الفلسطينيات.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، لـ « فلسطين اليوم »، إن العملية البطولية في بئر السبع تحمل بعدين، الأول، يعني أن الانتفاضة مستمرة وتتصاعد وتتطور بشكل جريئ وشجاع رغم كل الإجراءات الإرهابية والقمعية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وجيشه. والثاني، انها رد منطقي وطبيعي على الإعدامات الميدانية التي نفذت خلال الأيام القليلة الماضية والتي وراح ضحيتها عدد كبير من الشباب والفتيات.

وأضاف، أصبح واضحاً أن الانتفاضة عمقت المأزق الذي يعيشه نتنياهو والحكومة الاسرائيلية وانه ما اتخذ من خطوات وإجراءات للنيل من هذه الانتفاضة ستكون لها ارتدادات عكسية ستشكل صفعات متتالية لنتنياهو.