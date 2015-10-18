نتنياهو: الحكومة ستتخذ خطوات عقابية إضافية ضد الحركة الإسلامية

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ستتخذ اليوم الأحد، خطوات عقابية، ضد (الحركة الإسلامية في الداخل المحتل) بقيادة الشيخ رائد صلاح، بوصفها « حركة تحرض على الدولة ».

كما اتخذت حكومة الاحتلال، قراراً بتوسيع صلاحيات الشرطة، ومنحها القدرة على تفتيش أي شخص، حتى وإن لم يكن مثيرا للشبهات.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال اليوم الأحد: « سنشرع اليوم في اتخاذ خطوات ضد التحريض، بما في ذلك ضد الحركة الإسلامية (في إسرائيل)، بقيادة الشيخ رائد صلاح، التي تقف في صدارة المحرضين، حيث سنعمل ضد مصادرها المالية على وجه الخصوص ».

لكن نتنياهو لم يوضح في كلمته، ماهية هذه الخطوات.