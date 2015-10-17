الصحة: ارتفاع عدد الاصابات في مواجهات شرق البريج إلى 3 إصابات بالرصاص الحي

أفاد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد الاصابات في مواجهات شرق البريج إلى 3 إصابات بالرصاص الحي.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال شرق مخيم البريج، في المنطقة الوسطى لقطاع غزة.