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الصحة: ارتفاع عدد الاصابات في مواجهات شرق البريج إلى 3 إصابات بالرصاص الحي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:47 - 17 أكتوبر 2015
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أفاد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، بارتفاع عدد الاصابات في مواجهات شرق البريج إلى 3 إصابات بالرصاص الحي.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال شرق مخيم البريج، في المنطقة الوسطى لقطاع غزة. 

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