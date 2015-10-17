مشعل يطالب روسيا بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين

طالب « خالد مشعل » رئيس المكتب السياسي، لحركة حماس، روسيا بالضغط على « إسرائيل » لوقف « انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية ».

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لحركة « حماس »، مساء اليوم السبت، إن مشعل أجرى اتصالاً هاتفياً مع « مخائيل بوغدانوف » نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، شرح خلاله تفاصيل الاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها الجيش « الإسرائيلي » في الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة.

وطالب مشعل،: « أن تمارس روسيا جهودها بحكم وزنها الدولي من أجل الضغط على القيادة »الإسرائيلية« لوقف انتهاكاتها وممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ».

وأكد مشعل خلال اتصاله أن الممارسات « الإسرائيلية »، وتهويد « المسجد الأقصى »، وقتل الأطفال والنساء « بدم بارد »، هي من فجرت غضب الشعبي الفلسطيني، و« انتفاضته ».

وعبر بوغدانوف عن انزعاجه مما يجري في الأراضي الفلسطينية، واعداً بأن تبذل روسيا جهودها في هذا الموضوع، وفق ما ذكر موقع الحركة.

وقال الموقع إن مشعل يجري اتصالات ولقاءات مع الأطراف العربية والإسلامية والدولية في ضوء التصعيد « الإسرائيلي » ضد الفلسطينيين.

وتشهد المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والأحياء الشرقية من مدينة القدس، توترا كبيراً، منذ عدة أسابيع، حيث تنشب مواجهات بين الفينة والأخرى بين شبان فلسطينيين، وقوات الأمن « الإسرائيلية ».

واندلع التوتر بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة الشرطة « الإسرائيلية ».

واستشهد 41 فلسطينيا، بينهم 7 أطفال وأم، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.