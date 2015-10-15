الشعبية تدعو للتصعيد مع زيارة كيري وتدين الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة الفلسطينية إلى الحذر من الأهداف الكامنة وراء زيارة وزير الخارجية الأمريكي « جون كيري » في زيارته المرتقبة للشرق الأوسط، ورفض أية ضغوطات يمارسها لوقف الهبة الجماهيرية ومقاومة الاحتلال، داعية جماهير شعبنا إلى إعلاء صوتها في إدانة الموقف الأمريكي وتصعيد المقاومة بمختلف أشكالها تزامناً مع زيارته.

وقالت الجبهة أن كيري ومن خلفه الإدارة الأمريكية لا هدف لهم إلا إنقاذ حليفهم الصهيوني، والضغط على الجانب الفلسطيني على حساب الحقوق الفلسطينية، وأن هدف الزيارة والحراك الأخير لما يُسمى اللجنة الرباعية إجهاض الانتفاضة المتصاعدة.

وأضافت الجبهة « أن الولايات المتحدة هي التي تقف سداً منيعاً أمام شعبنا في كل المحافل الدولية وباستخدام سلاح الفيتو عشرات المرات حتى لا يتمكن شعبنا من ممارسة حقه الطبيعي في تقرير مصيره »، مشيرة إلى أن أمريكا كانت ولا تزال وستظل رأس الأفعى التي تبث سمومها وتصدر الحروب الطائفية والمذهبية للوطن العربي.

واعتبرت الجبهة الشعبية أن الولايات المتحدة شريكة أساسية في المجازر التي ارتكبها الكيان في كل حروبه ضد شعبنا وأمتنا.