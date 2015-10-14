النيابة العامة بغزة تحصل على قرار إدانة قاتل والديه

حصلت النيابة العامة أمس على قرار إدانة المتهم سامر الحويحي قاتل والديه أمام محكمة بداية دير البلح وحجز الحكم بتاريخ 20 من الشهر الحالي.

وأكد النائب العام وانطلاقا من أن النيابة العامة خصما شريفا تسعى للوصول للحقيقة قد محصت الأوراق للقضية فلم تجد إلا مجرما قام بقتل والديه دون شفقة من أجل الحصول على المال مبينا أنها السابقة الأخطر والجريمة التي تندى لها جبين البشرية.

وبين المستشار جبر أن النيابة وجهت للمتهم أمام المحكمة المختصة تهم القتل قصداً والسطو والسرقة وحمل سلاح ناري بمناسبة غير مشروعة وحيازة سلاح دون ترخيص وأثبتت بالدليل القاطع أن المتهم بكامل وعيه وقدراته العقلية وفندت ادعاء محامي الدفاع بأنه مريض نفسي.

وأوضح جبر ان النيابة ومن خلال المذكرة الختامية التي قدمتها للمحكمة أثبتت صحة الاعتراف الصادر عن المتهم أثناء استجوابه بطواعية وإرادة وأهلية كاملة إقراره بتفاصيل جريمته النكراء وتمثيله للجريمة موثقة وقيامه بالهرب للأراضي المصرية ثاني أيام الواقعة وضبط السلاح المستخدم واستعادة الأموال المسلوبة لصاحبها واعتراف المتهم الآخر في القضية بأن الجاني أقر له كافة تفاصيل الواقعة.

الجدير ذكره ان القاتل الحويحي قام نهاية عام 2011 على قتل والديه المجني عليهما مصطفى عبد الخالق الحويحي وحليمة الحويحي بعد إطلاقه النار عليهما من سلاح كلاشنكوف في صالة المنزل الخاص بهما .