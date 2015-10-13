تفاصيل عملية الباص المزدوجة بالقدس اليوم

نشرت القناة الثانية الصهيونية , تفاصيل عن عملية إطلاق النار داخل الباص في القدس , اليوم الثلاثاء, والتي أدت لمقتل 3اسرائليين وإصابة 27 آخرين 7 منهم حالتهم خطيرة .

وقالت ان الذي نفذ العملية شابين احدهما كان يطلق النار , والأخر كان يطعن بأريحية بسبب حماية زميله الذي يحمل مسدس والذي كان يطلق النار على الركاب.

وقال ان الشابين أحدهما كان يطلق النار والأخر كان يطعن , مما ادى لوقوع هذا العدد الكبير من الإصابات والقتلى , ولاتزال التفاصيل الكاملة , غامضة لتحفظ الاحتلال على المعلومات , وعن عدد العدد الحقيقي للقتلى والجرحى.

وقال الاحتلال ان منفذي عملية الباص المزدوجة من جبل المكبر , ولم يتم الافصاح عن الاسماء حتى اللحظة.