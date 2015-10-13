نقل الأسير أيمن الزعاقيق إلى مستشفى سوروكا

أفادت هيئة شؤون الأسرى المحررين، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، بأن الاسير أيمن حسين الزعاقيق (36 عاما) سكان بيت امر، قد نقل بشكل طارئ إلى مستشفى سوركا الإسرائيلي بسبب معاناته من آلام حادة في الكلى، ومن المحتمل إجراء عملية جراحية له.

وقالت الهيئة إن الحالة الصحية للأسير الزعاقيق، المعتقل إداريا منذ 18 شهرا ويقبع في سجن النقب، صعبة جدا وأنه تعرض لإهمال طبي منذ فترة طويلة ولم يكن يتلقى العلاج إلى أن تدهور وضعه بشكل خطير.

وتم نقل الأسير الزعاقيق إلى المستشفى على ضوء تهديد الأسرى في النقب باتخاذ خطوات تصعيدية اذا لم يتم تقديم العلاج له، خاصة أن هناك مماطلة طويلة تعرض لها من أجل العلاج.

يذكر ان الكلية اليمنى للأسير الزعاقيق قد توقفت عن العمل تماماً وهي بحاجة لعملية استئصال مباشرة، واكتشف مؤخراً عن وجود حصى في الكلية اليسرى؛ وهو بحاجة لعلاج مكثف بالإضافة لعملية خاصة بتفتيت الحصى في الكلية اليسرى.

ونقل محامو الهيئة شكاوى عدد من الاسرى المرضى بالسجون والذين تدهورت أحوالهم الصحية بشكل خطير وهم:

ياسر ذياب حسين: مشاكل بالقلب

أفاد الأسير ياسر ذياب حسين (41 عاما)، سكان جنين، والمحكوم بالمؤبد ويقبع في سجن ريمون لمحامي الهيئة فادي عبيدات بأنه يعاني من مشاكل بالقلب حيث أجريت له عملية قسطرة في مستشفى العفولة يوم 4/1/2015 وتبين انه يعاني من ضغط في الشرايين.

وقال الأسير انه يعاني من التعب ولا يتلقى الأدوية، مطالبا بإجراء فحوصات دورية له لمعرفة مرضه.

الاسير علاء الهمص: مرض السل

وأفاد الأسير علاء ابراهيم الهمص (41 عاما)، سكان غزة، والمحكوم 29 سنة للمحامي عبيدات ان وضعه الصحي أصبح سيئا بسبب معاناته من مرض السل، وحصول مضاعفات على وضعه بسبب عدم تقديم العلاج.

وقد تعرض الأسير لسكتة دماغية في الجهة اليسرى من الجسم (اليد والوجه والرجل اليسرى) وتم ابلاغه من الأطباء أنه لم يشف بالكامل من مرض السل، وأنه لا يوجد علاج له.

وقال انه منذ عشرة أشهر يعاني من التبول اللارادي وانه سيرفع شكوى رسمية ضد مصلحة السجون بسبب المماطلة والاهمال المتعمد في تقديم العلاج.

وقال انه يرفض الخروج الى المستشفيات في سيارة 'البوسطة'، حيث لا يستطيع التحكم بنفسه في البوسطة نتيجة التبول اللإرادي والمعاملة السيئة من قبل قوات القمع 'النحشون' التي تشرف على نقل الأسرى، مطالبا بنقله في سيارة اسعاف.

الأسير عبد المعز الجعبة: جلطة قلبية

وأفاد الأسير عبد المعز ذيب الجعبة (53 عاما)، سكان الخليل، المحكوم مؤبد للمحامي عبيدات انه تعرض لجلطة قلبية بتاريخ 28/5/2015 أثّرت على نصفه الأيسر من الجسم، ونقل بسبب ذلك الى مستشفى برزلاي الاسرائيلي، حيث أجريت له الفحوصات وتخطيط للقلب، ولكن لم يعط اي علاج.

ويطالب الأسير الجعبة بإجراء فحوصات طبية له، خاصة انه لم يعد يشعر بالاحساس في رجله اليسرى ولا القدرة على المشي، إضافة الى صعوبة في النطق. وذكر أنه يعاني من التعب والإرهاق.