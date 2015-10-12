الرجوب: يهنئ الإمارات بتأهل منتخبها لنهائيات أسيا للشباب

تلقى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، التهنئة من الاتحاد الفلسطيني على تأهل منتخب الشباب الإماراتي لنهائيات بطولة كأس آسيا للشباب التي ستقام العام المقبل بالبحرين، وذلك عبر خلال خطاب رسمي أرسله جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني.

وقال الرجوب في خطابه: « تصدر منتخب الإمارات للشباب لمجموعته، إنجاز وشرف للكرة العربية ».

وكان منتخب الإمارات للشباب قد حصل على بطاقة التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا بعد تصدره لمجموعته (الثالثة)، بالعلامة الكاملة (9) نقاط، بفوزه في المباريات الثلاث، حيث تغلب على أفغانستان بثلاثية نظيفة، والهند بسبعة أهداف وفلسطين بخماسية، لينال على أثرها البطاقة المؤهلة إلى كأس آسيا 2016 بالبحرين، وبشباك خالية من أي هدف.