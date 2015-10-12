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حماس: كي مون يتستر على جرائم إعدامات الاحتلال الميدانية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:45 - 12 أكتوبر 2015
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اتهمت حركة « حماس » الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتستر على جرائم الإعدام الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً ضد الفتيات والشبان والأطفال الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن بان كي مون يتستر على جرائم الإعدام الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخر أمثلتها إطلاق النار على الطفل أحمد صالح مناصرة وتركه ينزف بطريقة لا يمكن أن تصدر عن بشر.

وأضاف أبو زهري، أن صمت بان كي مون على جرائم الإعدام وجرائم الحرب الإسرائليلية يمثل تشجيعاً لها وغطاء سياسياً للاستمرار فيها، مطالباً إياه بتحمل مسؤولياته أو الرحيل

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