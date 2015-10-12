الداخلية تنفي منع المظاهرات شرق غزة

نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، نيتها منع المواطنين من الوصول إلى المناطق الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.

وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة عبر صفحته الخاصة على « فيسبوك، مساء الاثنين: »إن الوثيقة المنسوبة لوكيل الوزارة « مزورة »، في إشارةً لوثيقة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو قادة الأجهزة الأمنية إلى منع المواطنين من الوصول إلى الحدود.

وأضاف البزم: « لا صحة لما ورد في الوثيقة المزورة حول منع المواطنين من الوصول قرب المناطق الحدودية؛ وإن الواقع الميداني يؤكد عدم صحتها ».

ونظم عشرات الشبان عدة مظاهرات خلال الأيام الماضية على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة؛ نصرةً للأقصى والضفة، ارتقى خلالها 11 شابا وطفلا وعشرات الإصابات.