« الخارجية » تدين الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحفيين

أدانت وزارة الشؤون الخارجية، الاعتداءات الإسرائيلي، بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين وكافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الاحتلال إلى جانب استهداف الصحفيين ميدانيا، يشن حملة تحريض ضد الإعلام الفلسطيني سواء الرسمي وغير الرسمي.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات تهدف إلى إرهاب الصحفيين ومنعهم من تغطية ورصد الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال والمستوطنون ضد شعبنا في كل مكان.

ودعت الخارجية، نقابة الصحفيين الدوليين والاتحادات والمنظمات ذات الصلة بالتحرك العاجل لإدانة هذه الانتهاكات المخالفة للمواثيق الدولية وفضحها بمقتضى القانون الدولي، لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يطاردون الإعلاميين الفلسطينيين، كما تطالب بالعمل من أجل اسقاط عضوية اسرائيل من قبل هذه المنظمات والاتحادات الدولية لمخالفتها المادة 19 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في القانون الدولي الأساسي.