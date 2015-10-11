قراقع يتراجع : الأسير دربي لم يستشهد بعد وهو في حالة موت سريري

اكد عيس قراقع، رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، مساء اليوم السبت، ان الاسير فادي علي دربي (32 عاما) من جنين دخل في حالة موت سريري بعد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى « سوروكا » الاسرائيلي.

واوضح قراقع في تصريح صحفي، ان سلطات الاحتلال نقلت الاسير الدربي من سجن (رامون)، حيث كان يقبع، الى مستشفى « سوروكا » اثر اصابته بنزيف في الدماغ ، وهناك خضع لعملية جراحية ولكن حالته لم تتحسن، مشيرا الى انه تم نقله عقب العملية الى غرفة العناية المكثفة وهو يعاني من حالة موت سريري.

وحمل قراقع حكومة إسرائيل و المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الدربي، لا سيما في ظل التدهور الخطير الذي طرأ على حالته الصحية واحتمالية ان يستشهد في أي لحظة.

وأعرب عن قلقه على حياة الأسير الدربي، موضحا ان إدارة المستشفى لم تسمح لذويه بزيارته سوى لوقت قصير جدا ظهر اليوم.

والشهيد الدربي معتقل منذ 10 سنوات بعدما طارده الاحتلال خلال انتفاضة الاقصى مع شقيقه شادي، حيث حكم عليه بالسجن 14 عاما، فيما حكم على شقيقه شادي بالسجن 40 شهرا.