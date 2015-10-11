محلل إسرائيلي: قيادة الاحتلال تخشى دخول الجهاد الإسلامي للمعركة

قال المحلل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال « تال إبرهام » اليوم الأحد: « إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد بان حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا تطورت الأحداث الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.

جاء ذلك تعقيباً على قصف طائرات الاحتلال للأرض الزراعية بحي الزيتون والتي أدت لاستشهاد أم وطفلتها من آل حسان، إضافة إلى سقوط عدد من الشهداء في الضفة والقدس وعلى الحدود الشرقية لغزة.

وأضاف المحلل العسكري: »هناك خطر كبير من دخول الجهاد الإسلامي للمعركة رغم التفاهمات مع حماس بعدم إطلاق صواريخ« .

ووفقا لمحلل إذاعة جيش الاحتلال، فان المظاهرة التي خرجت الجمعة الماضية من قبل مئات الشبان الفلسطينيين شرقي حي الشجاعية نظمتها حركة الجهاد، قائلاً: »رغم سقوط الشهداء الفلسطينيين لم تطلق الجهاد حتى الآن صواريخ بعيدة المدى تجاه أسدود أو« تل أبيب » رداً على ذلك".

وتوقع المحلل العسكري دخول الجهاد الإسلامي للمعركة إذا اشتدت المواجهات وسقط المزيد من الشهداء.

ومن الجدير ذكره أن 4 من أبناء حركة الجهاد الإسلامي استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر أكتوبر كان أولهم مفجر الهبة الجماهيرية الشهيد المجاهد مهند حلبي.